جونسون آند جونسون تتلف 15 مليون جرعة من لقاح كورونا

2021/04/01 | 09:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن خطأ بشرياً في مصنع بالتيمور لتصنيع لقاح كوفيد-19 التابع لشركة جونسون آند جونسون الأميركية قد أفسد 15 مليون جرعة، مما أدى إلى تأخير الشحنات المستقبلية من اللقاح.ووفقاً للصحيفة، أدى خلط العمال عن طريق الخطأ مكونات اللقاح “قبل عدة أسابيع” إلى إتلاف المجموعة الكاملة المكونة من 15 مليون جرعة.يدير المصنع شركة Emergent BioSolutions للأدوية الحيوية ومقرها ولاية بماريلاند الأميركية، والتي لم تتلق بعد تصريحاً طارئاً من إدارة الغذاء والدواء لإنتاج مكونات لقاح لشركة جونسون آند جونسون، ولكنها كانت تقوم بذلك بالفعل بدون التصريح على أمل أن المكونات يمكن استخدامها على الفور […]

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