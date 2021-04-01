المانيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/04/01 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الألمانية اليوم الخميس 24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في ألمانيا إلى مليونين و833173 حالة.كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 76543 بعد تسجيل 201 وفاة جديدة.وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية، […]

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