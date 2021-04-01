العراق يحصر عدد من موظفيه في “القاعدة الالكترونية”.. ويتجه لاستكمال الاخرين

2021/04/01 | 09:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، عن احصائية الموظفين المشمولين حتى الآن في قاعدة البيانات الخاصة بالرقم الوظيفي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية إن “لجنة الأمر الديواني 55 برئاسة رئيس مركز الاحصاء وعضوية وزارة المالية ووزارة الاتصالات وديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء تواصل عملها بشأن مشروع الرقم الوظيفي”، معرباً عن أمله بأن “تنهي اللجنة جميع تفاصيل العمل التطبيقية خلال 4 أشهر من تاريخ بدء عملها”.

وأضاف أنه “تم إدخال نحو مليونين و800 موظف في قاعدة البيانات الخاصة بالرقم الوظيفي”، مبيناً أنه “ستكون هناك تجربة في وزارة التربية الاختبار النظام ومن بعدها يتم اطلاقه على مستوى الوزارات كافة”.

وقرر مجلس الوزراء في الـ30 من اذار 2021، تزويد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة للجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، بالبيانات الخاصة بنموذج منح الرقم الوظيفي بالسرعة الممكنة وخلال (شهر عمل) بدءاً من تاريخ اصدار هذا القرار، ويتحمل رئيس الجهة المسؤولية بعد ذلك، مع ربط نظام دفع الرواتب مع الارقام الوظيفية من خلال منصة الرواتب الالكترونية بوقت تحدده وزارتا المالية والتخطيط.

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