العراق والسعودية يوقعان اتفاقيات بمجال الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات

2021/04/01 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وقع وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، مع نظيره السعودي، اليوم الخميس، اتفاقيات بمجال الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات.وقال المكتب الاعلامي لوزير المالية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “وزير […]

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