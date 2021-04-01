هيئة قناة السويس : أكثر من مليار دولار قيمة التعويضات نتيجة إغلاق القناة

2021/04/01 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كشف رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، عن حجم الخسائر والتعويضات النتجية عن إغلاق السفينة إيفر غيفن للقناة والذي استمر عدة أيام.

وقال رئيس الهيئة، أسامة ربيع، في مداخلة تلفزيونية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد المصرية "إن الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة إيفر غيفن وإغلاقها للقناة قد تصل إلى حوالي مليار دولار"، لافتا إلى أن "القناة ستحصل على أكثر من مليار دولار تعويضا من السفينة الجانحة والشركة المالكة لها".

وأضاف ربيع "حجم التلفيات والخسائر، والكراكات استهلكت كام وكل حاجة هتتحسب، التقديرات إن شاء الله هتوصل لمليار دولار وشوية، ده حق البلد".

وأشار إلى أن العاملين فى القناة عملوا لمدة 6 أيام و أن هناك تحقيقات مستمرة، وكشف أن المركب متواجدة فى البحيرات ولم تخرج إلا بعد التحقيقات، وكشف أن البضاعة الموجودة على السفينة تقدر بـ 3.5 مليار دولار بخلاف السفينة.

ولفت إلى أن الشركة المالكة للسفينة متعاونة، ولا توجد أى مشكلات، وأكد أن المشكلة من الممكن ان تنتهى بالتراضي.

ونجحت جهود هيئة قناة السويس، يوم الاثنين الماضي، في تعويم السفينة إيفر غيفن التي جنحت لستة أيام في ممر القناة وأدت لتوقف الملاحة بها.

وفيما سحبت قاطرات القناة السفينة إلى منطقة البحيرات في شمال القناة، بدأت التحقيقات في الحادث لكشف أسبابه وتحديد المسؤولية عن تعطل القناة والخسائر التي نجمت عنه.

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