أسعار صرف الدولار امام الدينار تصل مستويات غير مسبوقة في الاسواق العراقية

2021/04/01 | 09:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي اليوم الخميس الى مستويات غير مسبوقة عقب التصويت على الموازنة العامة وتثبيت سعر صرف الدولار امام الدينار، حيث بلغت اسعار البيع 146.750 دينار لكل مئة دولار.

بغداد – بورصة الكفاح

146,400

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

145,750

146,750

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البصرة / بورصة

146,500

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اربيل / بورصة

146,350

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الموصل / بورصة

146,400

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