التخطيط تعلن عدد المشمولين بـ”الرقم الوظيفي” حتى الآن

2021/04/01 | 09:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن شمول مليونين و800 ألف موظف في قاعدة البيانات الخاصة بالرقم الوظيفي، حتى الآن.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن “لجنة الأمر الديواني 55 برئاسة رئيس مركز الإحصاء وعضوية وزارة المالية ووزارة الاتصالات وديوان الرقابة المالية ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء […]

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