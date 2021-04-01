الكهرباء تنفذ مشروعين في السليمانية

2021/04/01 | 09:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان تنفيذ مشروعين في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الخميس، انها ستنفذ مشروعين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة السليمانية، موضحة ان المشروعين هما انجاز تأسيس خط (132 KV) بين ناحية بازيان وقضاء رانية وبطول 105 كيلومترات، وانجاز تأسيس خط (132 KV) بين تانجرو وسيد صادق بطول 55 كيلومترا.

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