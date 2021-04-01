نيجيرفان بارزاني يشكر قوباد طالباني

2021/04/01 | 09:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان شكره الى قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم ورئيس الوفد التحاوري مع الحكومة الاتحادية بمناسبة اقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال بارزاني في بيان بهذه المناسبة، يوم الخميس، اشكر بشكل خاص رئي الوفد التحاوري قوباد طالباني، وأعضاء الوفد، لصبرهم الطويل والموفق في تمكنهم من اجتياز حوارٍ صعب، شاكرا ايضا الكتل الكوردستانية المتعاونة والداعمة لبعضها ولوفد حكومة إقليم كوردستان، لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة.

واعرب بارزاني عن امله في ان تلتزم كافة الاطراف بالقوانين، واصفا اقرار الموازنة بالبداية الجيدة التي تحث على حل المشكلات الأخرى لإقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشددا على ان تطبيق القانون سيزيد من قوة العملية السياسية والتعايش المشترك وتثبيت حق المواطنة للجميع، وسيفتح باباً للحوار المفيد لكافة الأطراف، للعمل معاً في سبيل أمن وإعمار وتطوير البلاد.

PUKmedia / متابعة

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