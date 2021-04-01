العراق.. توقعات بأمطار في خمس محافظات

2021/04/01 | 09:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات الطقس، الى تساقط الامطار في خمس محافظات عراقية جنوبي العراق.

وذكر المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي في توضيح تابعه NRT عربية الخميس، (1 نيسان 2021)، إن "فرص الأمطار الرعدية فجر اليوم الخميس تمتد حول مناطق محافظات المثنى والناصرية والديوانية وميسان وجنوب واسط".

واضاف، من المتوقع ان "تحدث حالة مطرية تخص شمال العراق مطلع الأسبوع المقبل".

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