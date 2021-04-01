المفوضية: الادعاء العام العراقي يفتح تحقيقاً مع عدد من الدوائر في البلاد

2021/04/01 | 10:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الخميس، إن الادعاء العام فتح تحقيقا بشأن "انتهاكات الحق في الصحة".

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وذكر عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في تدوينة تابعها "ناس"، (1 نيسان 2021)، أن "جهاز الادعاء العام فتح تحقيقا مع عدد من دوائر الصحة والبيئة حسب دعاوى لانتهاكات الحق في الصحة".

وأضاف البياتي، "أحيلت من المفوضية العليا لحقوق الإنسان إليها بعد رصدها من قبل فرق المفوضية تتعلق باعتداءات على الكوادر الصحية وعدم قدرة الجهات الرسمية على حمايتهم و نقص في الأدوية أو الخلل في آلية حفظها بشكل صحي ومخالفة في آلية التعامل مع النفايات الطبية أو مكافحة التلوث والتسبب فيه بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالإهمال للمستلزمات الطبية الأجهزة".

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