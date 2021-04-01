2021/04/01 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف اليوم الخميس، القبض على عصابة في بغداد تسرق السيارات بطريقة ماكرة وغريبة.

وقال ابو رغيف في تغريدة له على تويتر تابعتها "السومرية نيوز" من غرائب الجرائم عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص يبيعيون السيارات وعند بيعها يحتفظون بنسخة من "بصمة السيارة" وبما ان المشتري مثبت عنوانه وهاتفه بالعقد تتم مراقبته ثم سرقتها بدون عناء.

ولفت الى ان مديرية مكافحة أجرام بغداد تمكنت من متابعتهم والقبض عليهم وتسليهم للعدالة، واختتم تغريدته بالقول ، غرائب ماكرة وغادرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة لسرقة السيارات في بغداد بطريقة ماكرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة لسرقة السيارات في بغداد بطريقة ماكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).