2021/04/01 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عنصرين إرهابيين في الطارمية.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة المشاة السادسة من القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة الطابي في قضاء الطارمية، صادرة بحقهم مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (١/٤)إرهاب".

واضاف البيان انه "تم إحالتهم إلى الجهات التحقيقة المختصة".

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