بارزاني: المصادقة على الموازنة بداية جيدة لحل المشاكل كافة

2021/04/01 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، جميع الاطراف الى الالتزام بقانون الموازنة، فيما أشاد بالوفد التفاوضي الكردي.

وقال بارزاني في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "بمناسبة المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية العراقية، أهنئ شعب العراق وأشد على أيدي رئاسة وجميع كتل مجلس النواب، وإن جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتخفيف الخلافات وتحقيق الاتفاق هي محل تقدير وشكر".

واضاف انه "لغرض حل المشاكل وتحقيق الاستقرار والعمران ومستقبل أفضل يحتاج العراق إلى التعاون المشترك والعمل المشترك وعلينا جميعاً أن ندعم هذا الاتجاه".

وتابع "أشد بصورة خاصة على يد قوباد طالباني رئيس وفد الحكومة المفاوض الذي خاض مع أعضاء وفد إقليم كردستان بنفس طويل وبنجاح محادثات صعبة.



أشد على أيدي الكتل الكوردستانية التي تعاونت وتعاضدت فيما بينها ومع وفد الحكومة على تثبيت حصة إقليم كردستان في الموازنة العراقية".

وعبر بارزاني عن "أمله ان تلتزم الأطراف كافة بهذا القانون، ويمكن أن تصبح المصادقة على الموازنة بداية جيدة وحافزاً على حل بقية مشاكل إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وسيؤدي تنفيذ القانون إلى تعزيز العملية السياسية والتعايش وترسيخ حق المواطنة للجميع، وسيفتح الباب على حوار مثمر لكل الأطراف لنعمل جميعنا معاً من أجل استقرار وإعمار وتقدم البلد".

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