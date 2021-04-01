علاوي يوقع اتفاقيات مشتركة مع السعودية

2021/04/01 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقع وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الخميس، مع نظيره السعودي اتفاقيات بمجال الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات، على هامش زيارته للسعودية مع الوفد الذي يترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء.

وقالت وزارة المالية في بيان تلقته "الاقصتاد نيوز"، إن "وزير المالية ورئيس المجلس التنسيقي العراقي- السعودي علي عبد الامير علاوي شارك مع الوفد الذي ترأسه الكاظمي وعدد من الوزراء وشخصيات رفيعة المستوى بناء على الدعوى الموجه الى رئيس الوزراء من المملكة العربية السعودية لغرض تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

واضاف البيان: "استكمالاً لاعمال المؤتمر المجلس التنسيق العراقي – السعودي الذي عقد في بغداد كانون الثاني 2020 وقع عن الحكومة العراقية وزير المالية علي عبد الامير علاوي اتفاقية منع الإزدواج الضريبي، ووقعها عن الجانب السعودي وزير المالية السعودي".

ولفت البيان الى أن "الوزير وقع اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، ووقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية، بالاضافة الى توقيع الحكومة العراقية ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين العراقي والسعودي تمثلت بمجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية بمجال الثقافة واتفاقية بمجال الاعلام".

واوضح البيان أن "هذه الخطوات تأتي لاستكمال اعمال المجلس التنسيقي العراقي - السعودي لدعم وتعزيز مصلحة البلدين الشقيقين في مجالات السياحة والاقتصاد والامن والتنمية والتجارة التي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الايرادات من خال تحقيق التنمية الاقتصادية".

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