إيطاليا على الطريق الصحيح في تصفيات المونديال

2021/04/01 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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واصل المنتخب الإيطالي لكرة القدم بدايته القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين 2-0 على مضيفه الليتواني، اليوم الأربعاء، في الجولة 3 من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت اليوم أيضاً تعادل أيرلندا الشمالية مع بلغاريا سلبياً.

وانفرد المنتخب الإيطالي “الأزوري” بصدارة المجموعة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام نظيره السويسري الذي حصل على راحة في هذه الجولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ستيفانو سينسي وشيرو إيموبيلي هدفي الفوز لإيطاليا في الدقيقتين 48 و90 من ضربة جزاء.

وتراجع المنتخب الليتواني إلى المركز الخامس الأخير في المجموعة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وظل رصيده خالياً من النقاط.

وتعادل منتخبا أيرلندا الشمالية وبلغاريا سلبياً ليحصد كل منهما النقطة الأولى له في التصفيات، وتقاسم الفريقان المركز الثالث في المجموعة.

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