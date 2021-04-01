تحالف الفتح يوضح موقفه من التصويت على الموازنة العامة

2021/04/01 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف الفتح اليوم الخميس، موقفه بشان التصويت على موازنة العام الحالي وتمريرها داخل البرلمان بعد توصله لتوافقات مع الكتل الاخرى.وقال التحالف في بيان: لقد ارتأى تحالف الفتح الدخول إلى جلسة البرلمان للمساهمة في إضافة الفقرات التي تخدم المواطن … Readmore

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