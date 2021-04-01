مجلس النواب العراقي يصوت على تمرير قانون الموازنة العامة لسنه 2021 بالمجمل

2021/04/01 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل.وصوّت مجلس النواب على الأسباب الموجبة من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021، كما صوّت على حلّ المجلس في تاريخ 7 تشرين الأول 2021 … Readmore

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