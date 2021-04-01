2021/04/01 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن في التَّطبيقاتِ التي ينشرُها موقعُ "فيسبوك" لزبائنِه ليتسلّوا بها، أثارَ فضولي تطبيقٌ حولَ المهنةِ المناسبةِ لصاحبِ الحسابِ الذي يجري الاختبارَ على نفسِه، متَّبعًا الإجراءاتِ التي يطلبُها الموقعُ، وهي في حالِ هذا التَّطبيقِ لا تعدو تحديدَ جنسِ المستخدمِ، ذكرًا كانَ أو أنثى، قبلَ أنْ يمهلَكَ الموقعُ بضعَ ثوانٍ يزعمُ فيها أنَّه يقومُ بتحليلِ بياناتِكَ ليستخلصَ بعدَها المهنةَ التي تلائمُ شخصيَتكَ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا أكتب؟ - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا أكتب؟ - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).