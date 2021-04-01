قراءة بالمشهد الانتخابي الراهن - محسن ابو رمضان

2021/04/01 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان قراءة بالمشهد الانتخابي الراهن.



بعد أن اتضح وجود أكثر من ٣-;-٠-;- قائمة انتخابية سجلت أوراقها بصورة رسمية للجنة الانتخابات المركزية أصبح المشهد الانتخابي يعاني من حالة من الارباك الشديد .المسالة لم تعد لها علاقة بحالة الاستقطاب بين حركتي فتح وحماس بل تعدت ذلك كثيرا من خلال وجود أربعة كتل تنافس باسم حركة فتح الي جانب عشرات القوائم من المستقلين اضافة الي قوائم يسارية متفرقة بعد أن فشل ......





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