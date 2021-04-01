الكاظمي يؤكد التزام العراق بتطوير الشراكة مع السعودية وتذليل العقبات امام الاستثمار السعودي

2021/04/01 | 10:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، التزام الحكومة بتطوير الشراكة العراقية – السعودية، وجديتها بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار في العراق، وتذليل الصعوبات امام قدوم الشركات السعودية الى العراق.والتقى الكاظمي في اطار زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، بعدد … Readmore

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