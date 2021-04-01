النفط يواصل ارتفاعه مدعوماً بتوقعات فرض قيود على الانتاج باجتماع اوبك وحلفائها

2021/04/01 | 10:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الخام يوم الخميس لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة وسط توقعات بأن اجتماع أوبك وحلفائها في وقت لاحق يوم الخميس سيسفر عن قيود على الإنتاج في مواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا في بعض المناطق.وارتفع خام برنت تسليم يونيو … Readmore

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