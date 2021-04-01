محافظ ذي قار: لم تسقط قطرة دم واحدة منذ تسلمي المنصب.. وهذا ما تحتاجه المحافظة - عاجل

2021/04/01 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

قال محافظ ذي قار المكلف، عبد الغني الأسدي، الخميس (1 نيسان 2021)، إن المحافظة لم تشهد سقوط قطرة دم واحدة منذ وصولي إلى منصب المحافظ ولغاية الآن.

وقال الأسدي، خلال اجتماع عقده في ذي قار، إن "عدم سقوط الدماء يعد إنجازاً، ويجب أن يكون هناك هدوءاً في محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "ذي قار تفتقر لأبسط الخدمات، بينها الشوارع والخدمات الصحية والطبية خدمات المجاري، والبنى التحتية".

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