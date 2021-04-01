تعرف على سلاح ريال مدريد السري لضم هالاند أو مبابي

2021/04/01 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت صحيفة الأس الإسبانية إلى أن ريال مدريد قد يحصل على ما يريد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وخصوصاً وأن لديه الكثير من اللاعبين المُعارين في أوروبا.

ويُمكن أن يساعد بيع بعض اللاعبين في السوق القادمة لتمويل ميزانية المرينجي لسوق الانتقالات، حيث أن قيمتهم الإجمالية في السوق تقترب من 176 مليون يورو.

وتبلغ قيمة اللاعبين التسعة المُعارين عند الريال ربع إجمالي قيمة لاعبيه حسب موقع ترانسفير ماركت والمقدرة بقيمة 745 مليون يورو.

ولكن بعض المُعارين لا يزالوا موجودين ضمن خطط الفرق الأول على المدى القصير أو المتوسط، لكن الإحصائيات تشير إلى أن الريال جمع الصيف الماضي 85 مليون يورو من بيع أشرف حكيمي إلى الإنتر وريجويلون إلى توتنهام وأوسكارد رودريجيز إلى إشبيلية، وساعد انتقالهم على التأثير الإيجابي على حسابات النادي رغم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وأوضح التقرير إلى أن،" الريال قد يستخدم هذا الصيف نفس السلاح ببيع بعض لاعبيه الُمعارين لضم هالاندد الذي يُقدر دورتموند سعره بـ 180 مليون، أو مبابي الذي يُقدر بـ 150 مليون يورو".

ويملك الريال هذا الموسم أوديجارد وسيبايوس في آرسنال على سبيل الإعارة بالإضافة إلى جاريث بيل نجم ريال مدريد والذي سيوفر بيعه على الأقل 30 مليون يورو وهو راتب الويلزي، كما يوجد بورخا مايورال في روما والذي يُقدر سعره بـ 10 ملايين وكذلك يوفيتش وكوبو ,وإبراهيم دياز بالإضافة إلى فاييخو ورينيير.

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