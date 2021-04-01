الأمن الوطني يطيح بعصابة لتزوير المستمسكات والمعاملات في البصرة

2021/04/01 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

بيان من الأمن الوطني:

بعملية نوعية مبنية على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة البصرة، بعد استحصال الموافقات القانونية من اعتقال ابرز شبكة لتزوير المستمسكات والمعاملات تتألف من (6) اشخاص بينهم امرأة، يعملون على استدراج كبار السن والنساء وايهامهم بالترويج لمعاملات الرعاية الاجتماعية مقابل استحصال مبالغ مالية متفاوتة.

وقد ضبط بحوزتهم مجموعة كبيرة من المستمسكات الثبوتية فضلا عن هويات للتقاعد وجوازات سفر مزورة.

اذ جرى تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.

يتبع.



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