رئيس حكومة كردستان العراق يعلق على اقرار الموازنة

2021/04/01 | 10:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور بارزاني، بياناً بعد إقرار البرلمان الاتحادي مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2021....

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