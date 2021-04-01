من أرامكو إلى

2021/04/01 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ستة أسابيع من قول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه يتعين على الكيانات الأجنبية نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو خسارة أعمالها، أعلن أنه سيتم تشجيع الشركات المحلية من شركة النفط العملاقة أرامكو إلى شركة المراعي لإنتاج الألبان على خفض أرباحها وإعادة توجيهها للاقتصاد المحلي، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

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