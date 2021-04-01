واشنطن تؤكّد أنّ لديها مصالح مشتركة مع بكين في الملف الإيراني

2021/04/01 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدّدت الولايات المتّحدة الأربعاء على مصالحها المشتركة مع الصين في الملف النووي الإيراني، رافضة التنديد علناً ب”اتّفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً” التي أبرمتها بكين وطهران الأسبوع الماضي.وكان عدد من صقور المحافظين الأميركيين رأوا في هذه الاتفاقية التي وقّعتها … Readmore

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