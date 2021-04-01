ادانة تسع شخصيات معارضة في هونغ كونغ لدورها في تظاهرات 2019

2021/04/01 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم يان جاو / شينكي سو أدين تسعة معارضين كبار من هونغ كونغ الثلاثاء لدورهم في تنظيم واحدة من أضخم التظاهرات في المدينة خلال الأزمة السياسية في 2019، في قرار يدل مجددا على استمرار القمع في هذه المدينة الصينية.بعض … Readmore

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