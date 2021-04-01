حظر التنقل بين الاقليم ومحافظات وسط وجنوب العراق يدخل حيز التنفيذ

2021/04/01 | 10:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل منع التنقل بين اقليم كوردستان ومحافظات وسط وجنوب العراق حيز التنفيذ في تمام الساعة الـ12 ليلا.

وبحسب مقررات اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، ان منع التنقل بين محافظات اقليم كوردستان ومحافظات وسط وجنوب العراق دخل اليوم حيز التنفيذ.

وبحسب القرار، ان ايام الخميس والجمعة والسبت، ستشهد حظرا للتنقل بين مناطق اقليم كوردستان وبقية مناطق العراق، وتستمر الحظر لغاية 10 نيسان الجاري.

PUKmedia خاص

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