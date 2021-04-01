بغداد ودمشق تبحثان أوضاع اللاجئين

2021/04/01 | 10:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات وفي مقدمتها متابعة اوضاع العراقيين المتواجدين في سوريا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن معاون وزير الداخلية السوري اللواء فايز الغازي كان في مقدمة مستقبلي الوزيرة ايفان فائق، فيما اكد الغازي اهمية هذه الزيارة في هذا الظرف واستعداد الحكومة السورية لتسهيل وانجاح هذه الزيارة.

من جانبها شكرت وزير الهجرة والمهجرين الوفد السوري الذي استقبلها، مؤكة اهمية دوام التواصل لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

PUKmedia

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