نوري المالكي: المعركة لم تنتهي بعد!

2021/04/01 | 10:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان المعركة ما زالت قائمة، أمام "المخربين"، مؤكدا أنه لا مجال للتراجع.

واضاف المالكي في تصريح تابعه NRT عربية، الخميس (1 نيسان 2021)، ان "المعركة لم تنتهي بعد ولا زلنا في صلب الميدان الذي تصول فيه قواتنا وافكارنا وارائنا الى جنب افكار أولئك المخربين الذي يريديون تخريب البلد والعملية السياسية والمبادئ والقيم".

وتابع، "لا مجال للتهاون ولا مجال للتراجع ولا مجال للضعف وانما يجب ان نكون دائما نستفز مشاعرنا نستفر مبادئنا نستفز بعضنا للبعض الاخر لنواصل عملية التصدي بكل قوة دون خوف".

وأكد المالكي، "نحن على حقنا يجب ان نكون اقوى مما هم على باطلهم"، بحسب تعبيره.

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