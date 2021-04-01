فؤاد حسين يبحث مع نظيره السعودي جملة من الملفات

2021/04/01 | 10:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع نظيره السعوديّ فيصل بن فرحان آفاق تعزيز التعاون المشترك.وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وجرى في اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والرياض”.وبحسب البيان، “أشاد الجانبان بالتطوُّر […]

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