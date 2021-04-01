الأمم المتّحدة ترحّب بإطلاق سراح 120 مقاتلاً موالياً لحفتر في غرب ليبيا

2021/04/01 | 10:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحّبت البعثة الأمميّة في ليبيا بإفراج السلطات الأمنية في مدينة الزاوية في غرب ليبيا الأربعاء عن 120 عنصراً ينتمون إلى قوات موالية للمشير خليفة حفتر، الرجل النافذ في شرق البلاد، كانوا قد أسروا قبل عامين غربي العاصمة طرابلس، مطالبة بإطلاق … Readmore

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