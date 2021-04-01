2021/04/01 | 10:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أن البلاد سجلت أكثر من 72 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى عدد إصابات يومي منذ 11 أكتوبر.وبحسب وزارة الصحة الهندية “سجلت البلاد 72330 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.وأظهرت البيانات تسجيل 459 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة فيها إلى 162927 حالة وفاة.وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 12.22 مليون إصابة منذ بدء الجائحة العام الماضي، لتصبح ثالث أكثر دول العالم تضررا من الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تسجل أكثر من 72 ألف إصابة جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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