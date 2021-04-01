خائف أنا مني - عباس علي العلي

2021/04/01 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي قررت أن أخاف هذه المرةأولا منيومن ظليومن فكرة تتجول حرة في كأس مخيتمردت طويلا على حريتيوكسرت قنطرة السلام الوحيدةونمت مفترضا نفسيكشجرة سرو عملاقة في أحضان روحيوأنا أحلم بالأمانعندها زارني طيف جميليلبس أجنحة غريبةأو أجنحة تلبس شيئا مثليقال لي .....أيها الفتىحرام عليك المنامنهضت كالمكلوم من جرح عتيقأجري ولا ألوي على نفسيأفتش عن ......





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