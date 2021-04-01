ظاهرة الفساد الإداري في العراق وأسبابها - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/01 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي ظاهرة الفساد الإداري موجودة في كثير من الدول إلا أنها وللأسف الشديد قد أصبحت تحتل الصدارة في العراق بين دول العالم وإن ظروف جديدة ومغريات كثيرة قد سببت ظهورها بهذا الشكل في العراق وخاصة بعد عام / 2003 ناتج عن طبيعة وشكل النظام السائد بعد عام / 2003 القائم على المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية يضاف إلى ذلك تدفق الأموال الكبيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والتعامل مع الشركات الأجنبية وتعدد م ......





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