أسعار النفط ترتفع 1% مع ترقب اجتماع

2021/04/01 | 10:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب اجتماع تحالف "أوبك+".

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