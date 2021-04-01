الأسهم اليابانية ترتفع في الختام بعد بيانات اقتصادية

2021/04/01 | 10:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بدعم من مكاسب أسهم أشباه الموصلات، وبعد بيانات إيجابية.

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