النزاهة تضبط أمين مخزن ومحامية بتهمتي الاختلاس والرشوة في النجف وبابل

2021/04/01 | 10:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط أمين مخزن تابع للشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في محافظة النجف؛ بتهمة الاختلاس.وقالت الهيئة في بيان، ان “عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف، من ضبط أمين مخزن الرضويَّة التابع للشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة […]

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