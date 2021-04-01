ديالى.. انتحار ثاني مسن يتجاوز عمره الـ 70 عاماً خلال يومين

2021/04/01 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الخميس (1 نيسان 2021)، بانتحار رجل يتجاوز عمره 71 عاماً، في ثاني حالة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رجلاً من مواليد 1948، في ناحية مندلي 90 كم شرق بعقوبة، أطلق النار على نفسه بواسط سلاح كان يحمله".

وأضاف، أن "دوافع الانتحار غير معروفة حتى الان فيما بدأ فريقاً مختصاً للتحقيق في دوافع الانتحار"، مشيراً إلى أن "هذه الحالة تعد الرابعة في ديالى خلال الاسبوع الجاري".

وكان مصدر أمني، أفاد يوم أمس، بتسجيل حالة انتحار لمواطن يتجاوز عمره 75 عاماً، في محافظة ديالى شرق العراق.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رجلاً من مواليد 1946 يسكن قضاء خانقين 100 كم شمال شرقي بعقوبة، أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله".

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