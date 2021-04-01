ضبط أمين مخزن ومحامية بتهمة الاختلاس في النجف وبابل

2021/04/01 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط أمين مخزن تابع للشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في محافظة النجف الأشرف؛ بتهمة الاختلاس.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وفق بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيأة في محافظة النجف الأشرف، تمكن من ضبط أمين مخزن الرضويَّة التابع للشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في المحافظة؛ لقيامه باختلاس كمياتٍ كبيرةٍ من مادة (كسبة فول الصويا)".وتابعت أن "العمليَّة نفذت؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣١٥) من قانون العقوبات، وذلك بعد الرصد الميدانيّ للفريق وبعد ورود إخبار للمكتب عبر صندوق الشكاوى، منوهةً بأن التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى إثبات وجود نقص في مادة (كسبة فول الصويا) في مخزن الرضويَّة التابع لفرع الشركة في المحافظة تبلغ كميتها (٩٤) طناً، مشيرة إلى ضبط أصل الاوليات التي تثبت ذلك".وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، "تمكَّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيأة في بابل من ضبط محاميةٍ تقوم بالتلاعب في التقارير الطبيَّة الصادرة عن اللجان الطبيَّة في المحافظة مقابل استحصال مبالغ ماليَّةٍ".وتمَّ تنظيم "محضري ضبطٍ أصوليّين بالعمليَّتين، ليتم عرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على السادة قضاة التحقيق المختصين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة بحقهما".

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