قرار منع التنقل بين كردستان والمحافظات يدخل حيز التنفيذ

2021/04/01 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مراسل (بغداد اليوم)، في إقليم كردستان، اليوم الخميس (1 نيسان 2021)، دخول قرار منع التنقل بين اقليم كردستان ومحافظات وسط وجنوب العراق حيز التنفيذ.وقال مراسلنا انه وفي ساعات الصباح الاولى دخل قرار منع التنقل بين اقليم كردستان ومحافظات وسط وجنوب العراق حيز التنفيذ.وأكد حيث تم منع دخول الوافدين من تلك المحافظاتوأوضح ان القرار جاء بحسب مقررات اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا في اقليم كردستان، التي تضمنت "منع التنقل بين محافظات اقليم كردستان ومحافظات وسط وجنوب العراق".وبحسب القرار، فأن "أيام الخميس والجمعة والسبت، ستشهد حظرا للتنقل بين مناطق اقليم كردستان وبقية مناطق العراق لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

ومنذ يوم أمس، قررت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في كردستان، إغلاق المساجد والكنائس والمعابد حتى العاشر من نيسان.

وقالت اللجنة في بيان، "قررنا إغلاق المساجد والكنائس والمعابد في الاقليم بدءا من يوم غد الخميس والى العاشر من شهر نيسان لمواجهة تفشي كورونا".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في اقليم كردستان، آسو حويزي قال، الثلاثاء (30 آذار 2021)، إن فرض حظر على حركة العجلات، واحدة من الاحتمالات التي قد يتم فرضها في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من جائحة كورونا.

وقال حويزي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفي حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد تفشي بفايروس كورونا، فأن فرض حظر على حركة السير واحدة من الخيارات المتاحة بالتنسيق مع الاطراف ذات العلاقة".

واضاف، إن "الرحلات الآن مستمرة بشكل محدود"، داعيا الجميع إلى "التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية ضد تفشي كورونا لعبور هذه المرحلة الصعبة من تفشي الفايروس".

وطالب ايضاً "بتطبيق قرارات اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كردستان، كي لا يصل إلى مرحلة الحظر الشامل او الجزئي".

وقررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، الثلاثاء الماضي، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس من كل اسبوع مع فرض حظر لحركة التنقل مع المحافظات العراقية ثلاثة أيام من كل أسبوع أيضا.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي، ان "اللجنة العليا اتخذت مجموعة قرارات من اجل منع تفشي الفيروس والتقليل من الإصابات والوفيات لان جميع المعايير تقول لنا باننا في مرحلة تصاعد كبيرة للفيروس لانه خلال الاسبوعين المنصرمين ارتفعت الإصابات بشكل ملحوظ".

وأشار إلى "استمرار اغلاق المدارس والجامعات الحكومية والاهلية لغاية 10-4 وفقط المراحل التي لديها موعد الامتحانات بأن تجري الامتحانات وبعد التقييم سيكون هناك قرار آخر".

وتابع الوزير، أنه "تقرر منع جميع التجمعات، والمؤتمرات مع استمرار اغلاق جميع القاعات المناسبات والحفلات والمسارح والإبقاء على وفي الفنادق إلى إشعار آخر مع إغلاق قاعات السينما".

وبخصوص نقاط التفتيش مع باقي أجزاء العراق، قال الوزير: "سيتم اغلاق المعابر والحركة بين الاقليم والمحافظات الأخرى في أيام الخميس والجمعة والسبت باستثناء الحركة التجارية".

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