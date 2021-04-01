مجلس النواب يقرر حل نفسه

2021/04/01 | 10:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب بجلسته الـ 46 ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏السيد ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس مجلس النواب،‏ ‏‏‏ وبحضور 215 نائبا، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 وعلى قرار بحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة.‏

جاء تصويت البرلمان العراقي ليل الأربعاء – الخميس على حل نفسه في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ليمثل خطوة مهمة تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر أن تجري في العاشر من الشهر ذاته.

وخلال جلسة برلمانية عقدت لتمرير موازنة عام 2021، صوّت البرلمان بأغلبية مريحة على مشروع قرار يقضي بحل نفسه بشكل كامل في السابع من أكتوبر المقبل، (بعد نحو 6 أشهر من الآن)، وذلك بناءً على طلب مقدم من 172 نائباً.

ويعتبر القرار خطوة جديدة للتأكيد على إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر ويشارك بها نحو 25 مليون عراقي موزعين على 83 دائرة انتخابية بعموم مدن البلاد.

وبحسب الدستور العراقي فإن البرلمان يمكن أن يصوت على حل نفسه بطريقتين، إما بناءً على طلب مقدم من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، وبعد ذلك يكون من حق رئيس الجمهورية الدعوة إلى إجراء انتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما، ويكون البرلمان في هذه الحالة مستقيلا يمارس تصريف الأعمال اليومية فقط.

PUKmedia متابعة

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