قوباد طالباني: آمل ان يكون اقرار الموازنة دافعا لخدمة شعب كوردستان

2021/04/01 | 10:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ان اقرار قانون الموازنة والتصويت على حصة الاقليم فيه كان نتيجة لحوارات طويلة وسلسلة من الاجتماعات، مشددا على ان هذا المكسب لا يحسب له وحده بل لكل من شارك فيه.

وقال قوباد طالباني في كلمة متلفزة بعد اقرار مجلس النواب لقانون الموازنة للعام 2021 مساء الاربعاء، بأنه سعيد بأن يعلن لشعب اقليم كوردستان اقرار موازنة 2021 من قبل مجلس النواب، معربا عن الامل في ان يكون اقرار الموازنة عامل لعودة الاستقرار للاقتصاد العراقي، وتحسين الاوضاع المالية للعراق واقليم كوردستان.

واضاف قوباد طالباني ان القانون الذي أقر كان نتيجة لحوارات طويلة واجتماعات عدة، واليوم حين نصل الى النتيجة أحب ان اعلن ان هذا المكسب ليس مكسبا لقوباد طالباني وحده، وليس مكسبا لشخص او جهة واحدة، هو مكسب لجميع من شارك في اقرار الموازنة بدءا من رئيس الجمهورية والى اعضاء مجلس الوزراء الاتحادي، ورئاسة مجلس النواب والكتل الكوردستانية في مجلس النواب.

واشار طالباني الى انه كان هنا بتعاون بين كتل تحالف الامل والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في مجلس النواب، وبشكل خاص الاعضاء الكورد في اللجنة المالية الذن كان لهم جهد كبير في هذا المشروع.

ووجه قوباد طالباني الشكر الى الجهات والقوى السياسية في اقليم كوردستان حيث اشار الى دعم رئيس الاقليم ورئيس الحكومة الذين كانا على تواصل يومي معنا، وللاطراف السياسية في الاقليم التي سخروا جهودهم لتوحيد الصف وتمرير الموازنة.

ووجه قوباد طالباني شكره الى الوفد التحاوري لحكومة اقليم كوردستان، وكل من وزير المالية آوات شيخ جناب ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الاقليم خالد شواني، واوميد صباح وامانج رحيم وعبدالكريم خسرو، الذين واصلوا الليل بالنهار في الاقليم وبغداد للوصول الى هذه النتيجة.

ولفت قوباد طالباني الى ان اقرار الموازنة ليس نهاية للطريق انما هي بداية لطريق جديد، وآمل ان يكون اقرارها مدعاة لتحسين العلاقات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية والقوى السياسية، وان تكون مدعاة لفتح صفحة جديدة والعمل بشكل جديد بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.

وتابع قوباد طالباني "هنا أكدنا اننا بالعمل المشترك والتنسيق والتعاون نستطيع التغلب على الصعاب وتجاوز التحديات، ونحن نطمئن جميع الجهات بأننا ملتزمون بتطبيق هذا القانون، وندعو الوزارات المعنية في اقليم كوردستان الى التواصل مع الوزارات ذات الصلة في بغداد لابداء الاستعداد لتنفيذ هذا القانون".

وقال قوباد طالباني "آمل ان يكون اقرار الموازنة يوما جديدا في العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، آمل ان يكون هذا النموذج من التعاون والعمل المشترك بيننا وتمكننا من تحقيق نتيجة بتغلبنا على الحساسية السياسية بيننا، ان نكرر هذا النموذج في اقليم كوردستان، وان نعمل على تقوية البيت الكوردي وان نستفيد من هذه التجربة في العمل المشترك بيننا في اقرار الموازنة، ونتغلب على الخلافات بيننا ونغلب مصلحة شعب كوردستان على المصالح الحزبية، وعند ذلك انا متأكد اننا سنتستطيع ان نتغلب على الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجهنا.

وختم قوباد طالباني بالقول "هذه بداية جديدة وهي يوم جديد ومشروع جديد آمل ان يكون سببا في تحسين الاوضاع المعيشية لشعب اقليم كوردستان وان تكون دافعا لخدمة شعب كوردستان بشكل افضل من السابق".

PUKmedia / خاص

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