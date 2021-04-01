2021/04/01 | 10:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم الخميس.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (1 نيسان 2021)، جاءت بالنحو التالي:

بغداد - بورصة الكفاح

146,400

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

145,750

146,750

--------------

البصرة / بورصة

146,500

-------------

اربيل / بورصة

146,350

----------

الموصل / بورصة

146,400

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة في أسعار صرف الدولار بعد يوم من اقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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