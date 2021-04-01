مسعود بارزاني يوجه رسالة الى سياسيي بغداد واربيل بعد إقرار الموازنة الاتحادية

2021/04/01 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس، رسالة إلى سياسيي بغداد واربيل ، بعد إقرار الموازنة الاتحادية.وقال بارزاني، في رسالته: “مناسبة إقرار الموازنة الاتحادية في مجلس النواب العراقي، أشد على أيدي جميع الأطراف السياسية الكوردستانية والعراقية”.وأردف: “وأوجه الشكر … Readmore

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