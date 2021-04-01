2021/04/01 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الخميس، حكمين لمدانين اثنين بالحبس الشديد لمدة سنتين على كل واحد منهما عن جريمة اخذ مبلغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحبس الشديد لمدانين اثنين بجريمة اخذ مبلغ مالي من احد التجار المركز الخبري الوطني.

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