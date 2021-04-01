وزيرة الهجرة العراقية تصل دمشق لمتابعة اوضاع العراقيين المتواجدين على الأراضي السورية

2021/04/01 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان

فائق جابرو , العاصمة السورية دمشق في

زيارة رسمية تهدف الى تعزيز العلاقات

الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين

في جميع المجالات وفي مقدمتها متابعة

أوضاع العراقيين ال

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