العراق... توقعات بأمطار في خمس محافظات

2021/04/01 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات الطقس، الى تساقط الامطار

في خمس محافظات عراقية جنوبي العراق.

وذكر المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي في

توضيح الیوم، إن "فرص الأمطار الرعدية

فجر اليوم الخميس تمتد حول مناطق

محافظات المثنى والناص

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